Handel in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus

Der MDAX gab sich am Montagabend schwächer.

Letztendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent leichter bei 26 101,78 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 248,612 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,321 Prozent leichter bei 26 090,43 Punkten, nach 26 174,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 146,22 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 874,49 Zählern.

MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 29.12.2023, den Wert von 27 137,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, bei 23 772,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, wies der MDAX einen Stand von 29 075,86 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Minus von 2,74 Prozent zu Buche. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 3,78 Prozent auf 27,44 EUR), LEG Immobilien (+ 2,55 Prozent auf 76,28 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,10 Prozent auf 100,55 EUR), Scout24 (+ 1,62 Prozent auf 67,56 EUR) und HELLA GmbH (+ 1,48 Prozent auf 82,20 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil HOCHTIEF (-9,14 Prozent auf 99,40 EUR), Siltronic (-4,52 Prozent auf 87,65 EUR), Delivery Hero (-3,71 Prozent auf 22,59 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,17 Prozent auf 128,20 EUR) und United Internet (-2,64 Prozent auf 24,34 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 3 018 936 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 16,953 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,95 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at