Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im MDAX

Der MDAX befand sich am Dienstagabend im Aufwind.

Der MDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 1,32 Prozent fester bei 26 637,93 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 237,058 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26 292,31 Zählern und damit 0,010 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26 289,73 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 685,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 292,31 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 26 622,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 839,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, einen Stand von 27 742,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Minus von 0,747 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 5,76 Prozent auf 29,39 EUR), AIXTRON SE (+ 5,40 Prozent auf 22,65 EUR), Aroundtown SA (+ 5,35 Prozent auf 1,96 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,06 Prozent auf 102,60 EUR) und EVOTEC SE (+ 3,50 Prozent auf 14,18 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Befesa (-3,39 Prozent auf 31,32 EUR), Aurubis (-1,97 Prozent auf 72,30 EUR), WACKER CHEMIE (-1,32 Prozent auf 108,70 EUR), Evonik (-1,23 Prozent auf 19,20 EUR) und thyssenkrupp (-0,73 Prozent auf 4,49 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 4 782 910 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 17,611 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 15,55 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at