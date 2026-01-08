EVOTEC Aktie
|6,25EUR
|0,48EUR
|8,32%
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
EVOTEC SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Übernahme von Dark Blue Therapeutics durch Amgen sei positiv für den Wirkstoffforscher, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Evotec halte geschätzt gut ein Fünftel an Dark Blue und könne die Beteiligung nun zu Geld machen. Für Anleger sei unterdessen die Erholung des vorklinischen Forschungsgeschäfts entscheidend./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:35 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5,95 €
|
Abst. Kursziel*:
68,01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
6,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,10%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EVOTEC SE
Analysen zu EVOTEC SE
|07.01.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|6,26
|8,57%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:23
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|Enel Buy
|UBS AG
|11:10
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|11:09
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:45
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|10:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|10:35
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|10:34
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|09:38
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|09:05
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:47
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|BASF Buy
|Warburg Research
|07:29
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|07.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital