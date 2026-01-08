NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Übernahme von Dark Blue Therapeutics durch Amgen sei positiv für den Wirkstoffforscher, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Evotec halte geschätzt gut ein Fünftel an Dark Blue und könne die Beteiligung nun zu Geld machen. Für Anleger sei unterdessen die Erholung des vorklinischen Forschungsgeschäfts entscheidend./rob/mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:35 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.