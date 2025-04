Handel in Frankfurt: SDAX nachmittags mit Kursplus

Um 15:42 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent fester bei 15 645,51 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 84,600 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,298 Prozent fester bei 15 680,08 Punkten, nach 15 633,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 15 737,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 641,91 Punkten.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 28.03.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 624,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2025, wies der SDAX einen Wert von 14 367,67 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 14 256,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 12,66 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 693,16 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 183,63 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell GFT SE (+ 5,97 Prozent auf 23,95 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,66 Prozent auf 10,33 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,60 Prozent auf 1,21 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 2,97 Prozent auf 3,29 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2,11 Prozent auf 24,20 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Nagarro SE (-12,40 Prozent auf 58,65 EUR), IONOS (-2,39 Prozent auf 28,60 EUR), Medios (-1,85 Prozent auf 11,70 EUR), Formycon (-1,52 Prozent auf 22,70 EUR) und Fielmann (-1,49 Prozent auf 43,10 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 189 304 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von IONOS mit 4,088 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,44 erwartet. Die Schaeffler-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at