Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schwächer

Am Donnerstag verbucht der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,40 Prozent auf 3 260,85 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 498,114 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,015 Prozent schwächer bei 3 273,50 Punkten, nach 3 274,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 273,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 252,68 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der TecDAX bereits um 1,86 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 02.04.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 396,26 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 324,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 254,49 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,92 Prozent zurück. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 2,77 Prozent auf 10,01 EUR), QIAGEN (+ 2,15 Prozent auf 39,92 EUR), CANCOM SE (+ 1,64 Prozent auf 29,78 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,16 Prozent auf 21,74 EUR) und Nordex (+ 0,98 Prozent auf 13,39 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil ATOSS Software (-4,37 Prozent auf 241,00 EUR), Nemetschek SE (-3,65 Prozent auf 80,50 EUR), Infineon (-2,43 Prozent auf 31,93 EUR), HENSOLDT (-2,12 Prozent auf 36,08 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,56 Prozent auf 97,55 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 564 320 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 198,078 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

2024 präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at