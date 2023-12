Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester

Der Dow Jones verbuchte am Dienstagabend Zuwächse.

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,48 Prozent fester bei 36 577,94 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 11,113 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,414 Prozent auf 36 254,33 Punkte an der Kurstafel, nach 36 404,93 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 36 373,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 36 596,11 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 34 283,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 645,99 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2022, lag der Dow Jones bei 34 005,04 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 10,39 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 36 596,11 Punkten. Bei 31 429,82 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 1,73 Prozent auf 256,45 USD), American Express (+ 1,57 Prozent auf 171,04 USD), Visa (+ 1,19 Prozent auf 259,56 USD), JPMorgan Chase (+ 0,89 Prozent auf 160,52 USD) und Nike (+ 0,87 Prozent auf 119,64 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Chevron (-1,28 Prozent auf 142,50 USD), Walt Disney (-1,23 Prozent auf 91,07 USD), Intel (-1,12 Prozent auf 44,04 USD), Verizon (-0,98 Prozent auf 37,30 USD) und Dow (-0,90 Prozent auf 50,82 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 15 960 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,824 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,28 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

