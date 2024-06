Handel in Paris: CAC 40 am Nachmittag im Aufwind

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Paris zuversichtlich.

Um 15:49 Uhr steht im Euronext-Handel ein Plus von 1,09 Prozent auf 7 652,60 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,370 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,208 Prozent stärker bei 7 585,98 Punkten in den Handel, nach 7 570,20 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 652,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 577,92 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,51 Prozent. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 20.05.2024, bei 8 195,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 161,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, stand der CAC 40 bei 7 294,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,62 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im CAC 40 zählen aktuell BNP Paribas (+ 2,17 Prozent auf 59,92 EUR), VINCI (+ 1,90 Prozent auf 101,88 EUR), Kering (+ 1,65 Prozent auf 314,00 EUR), EssilorLuxottica (+ 1,51 Prozent auf 207,30 EUR) und Air Liquide (+ 1,51 Prozent auf 163,84 EUR). Die schwächsten CAC 40-Aktien sind derweil Danone (-2,89 Prozent auf 57,29 EUR), Vivendi (-0,35 Prozent auf 9,81 EUR), Sanofi (-0,25 Prozent auf 87,36 EUR), Stellantis (+ 0,07 Prozent auf 19,03 EUR) und AXA (+ 0,31 Prozent auf 30,78 EUR).

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die AXA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 3 976 456 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 353,351 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Im CAC 40 präsentiert die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

