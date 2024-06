Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

Der ATX Prime bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr 0,47 Prozent auf 1 855,40 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,035 Prozent höher bei 1 847,40 Punkten in den Handel, nach 1 846,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 1 857,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 847,01 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 03.05.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 798,02 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, mit 1 704,75 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wurde der ATX Prime mit 1 590,15 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,25 Prozent aufwärts. 1 889,08 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern registriert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 1,48 Prozent auf 41,20 EUR), PORR (+ 1,43 Prozent auf 14,22 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,28 Prozent auf 39,60 EUR), AMAG (+ 1,13 Prozent auf 26,80 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,04 Prozent auf 21,46 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil S IMMO (-1,81 Prozent auf 21,70 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,36 Prozent auf 8,70 EUR), Rosenbauer (-0,99 Prozent auf 30,00 EUR), ZUMTOBEL (-0,66 Prozent auf 5,98 EUR) und Telekom Austria (-0,35 Prozent auf 8,66 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 27 191 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,334 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

