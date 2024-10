Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Freitagshandels stärker

Am Abend zeigten sich die Anleger in Wien optimistisch.

Der ATX Prime erhöhte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,73 Prozent auf 1 802,35 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent leichter bei 1 789,21 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 789,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 1 787,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 809,56 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,00 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 04.09.2024, wurde der ATX Prime auf 1 810,54 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 855,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, stand der ATX Prime noch bei 1 555,30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 5,15 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 5,36 Prozent auf 30,45 EUR), DO (+ 4,89 Prozent auf 145,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,29 Prozent auf 20,70 EUR), Addiko Bank (+ 2,13 Prozent auf 19,20 EUR) und Rosenbauer (+ 2,01 Prozent auf 35,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Flughafen Wien (-1,54 Prozent auf 51,00 EUR), Frequentis (-1,51 Prozent auf 26,10 EUR), Wolford (-1,35 Prozent auf 2,92 EUR), Lenzing (-0,86 Prozent auf 34,50 EUR) und Telekom Austria (-0,59 Prozent auf 8,48 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 534 227 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 25,535 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,68 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 11,87 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at