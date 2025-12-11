Roche Aktie

321,90CHF -0,10CHF -0,03%
Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.12.2025 11:37:10

Roche Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 260 Franken auf "Sell" belassen. Die Details der Giredestrant-Brustkrebsstudie lidERA seien solide, schrieb James Quigley am Donnerstag. Die Expertin, die die Resultate vorgestellt hat, empfehle das Präparat aber zunächst für Hochrisikopatienten, für die die Standardmedikation nicht infrage komme. Daran könnte sich mit weiteren Daten im Verlauf allerdings noch etwas ändern./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Sell
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
260,00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
323,60 CHF 		Abst. Kursziel*:
-19,65%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
321,90 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-19,23%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten