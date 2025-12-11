NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 260 Franken auf "Sell" belassen. Die Details der Giredestrant-Brustkrebsstudie lidERA seien solide, schrieb James Quigley am Donnerstag. Die Expertin, die die Resultate vorgestellt hat, empfehle das Präparat aber zunächst für Hochrisikopatienten, für die die Standardmedikation nicht infrage komme. Daran könnte sich mit weiteren Daten im Verlauf allerdings noch etwas ändern./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.