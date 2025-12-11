Roche Aktie
|322,00CHF
|6,70CHF
|2,12%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
11.12.2025 07:09:46
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Detaillierte Daten aus einer Brustkrebsstudie zu Giredestrant untermauerten das Umsatzpotenzial des Krebsmittels in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar, schrieb Richard Vosser am Mittwochabend./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
