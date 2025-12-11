NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Detaillierte Daten aus einer Brustkrebsstudie zu Giredestrant untermauerten das Umsatzpotenzial des Krebsmittels in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar, schrieb Richard Vosser am Mittwochabend./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.