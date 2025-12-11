Roche Aktie
|322,10CHF
|0,10CHF
|0,03%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Roche von 314 auf 356 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die detaillierten Daten der Giredestrant-Brustkrebsstudie seien stark ausgefallen, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Deshalb hob er seine Prognose für das Spitzenumsatzpotenzial des Krebsmittels von 3 auf 5 Milliarden US-Dollar an./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Buy
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
356,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
320,30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
11,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
322,10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,52%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten
|
09:29
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
09:29
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Aktien Schweiz knapp behauptet - Roche von Studie gestützt (Dow Jones)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.12.25
|SIX-Handel SLI fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse Zürich in Rot: SMI verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
10.12.25