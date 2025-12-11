Roche Aktie

322,10CHF 0,10CHF 0,03%
Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

11.12.2025 09:51:47

Roche Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Roche von 314 auf 356 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die detaillierten Daten der Giredestrant-Brustkrebsstudie seien stark ausgefallen, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Deshalb hob er seine Prognose für das Spitzenumsatzpotenzial des Krebsmittels von 3 auf 5 Milliarden US-Dollar an./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Buy
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
356,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
320,30 CHF 		Abst. Kursziel*:
11,15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
322,10 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
10,52%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

