Roche Aktie
|322,00CHF
|6,70CHF
|2,12%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Die detaillierten Daten der Giredestrant-Brustkrebsstudie ließen einige Fragen offen, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend. Der Vorteil des Mittels gegenüber der derzeitigen Kombinationstherapie untermauere das vermeintliche Marktpotenzial des Krebsmittels von 10 Milliarden Dollar jedenfalls nicht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underperform
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
230,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
322,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-28,57%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
322,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-28,57%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu Roche AG (Genussschein)mehr Analysen
|07:09
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Roche Buy
|UBS AG
|01.12.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.12.25
|Roche Buy
|UBS AG
|19.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|10.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
