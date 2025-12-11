Roche Aktie

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

Roche Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Die detaillierten Daten der Giredestrant-Brustkrebsstudie ließen einige Fragen offen, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend. Der Vorteil des Mittels gegenüber der derzeitigen Kombinationstherapie untermauere das vermeintliche Marktpotenzial des Krebsmittels von 10 Milliarden Dollar jedenfalls nicht./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


