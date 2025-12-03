Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|
03.12.2025 21:47:22
Healthcare Investor Exits $13 Million Stake STAAR Surgical Stake as Alcon Deal Drama Looms
Palo Alto Investors fully exited its position in STAAR Surgical Company (NASDAQ:STAA), reducing its stake by 791,879 shares in the third quarter, a net change of approximately $13.3 million, according to a November 14 SEC filing.Palo Alto Investors disclosed in a November 1, SEC filing that it sold out of STAAR Surgical Company during the third quarter. The fund reported a sale of 791,879 shares, representing an estimated $13.3 million reduction in position value. The position previously represented 2.8% of the fund’s assets under management.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Handel in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Zürich: SLI am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:30
|Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
09:30
|Aufschläge in Zürich: SMI beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
03.12.25
|Handel in Zürich: SMI gibt schlussendlich nach (finanzen.at)