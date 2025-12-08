Heidelberg Materials-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 229 auf 267 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jon Bell setzt in seinem Ausblick auf 2026 in Europas Baustoffbranche weiter auf die Hersteller schwerer Baustoffe. Kingspan als Hersteller leichter Baumaterialien ist der einzige Ausreißer, wie Bell in der am Montag vorliegenden Analyse schrieb. Seine Top-Favoriten sind Heidelberg Materials und Holcim.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Heidelberg Materials-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 219,50 EUR an der Tafel. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21,64 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. 16 923 Heidelberg Materials-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2025 um 87,2 Prozent zu.

