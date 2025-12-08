Heidelberg Materials Aktie

220,00EUR 0,40EUR 0,18%
Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

08.12.2025 08:48:16

Heidelberg Materials Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 229 auf 267 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jon Bell setzt in seinem Ausblick auf 2026 in Europas Baustoffbranche weiter auf die Hersteller schwerer Baustoffe. Kingspan als Hersteller leichter Baumaterialien ist der einzige Ausreißer, wie Bell in der am Montag vorliegenden Analyse schrieb. Seine Top-Favoriten sind Heidelberg Materials und Holcim./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
267,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
219,70 € 		Abst. Kursziel*:
21,53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
220,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,36%
Analyst Name::
Jon Bell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:48 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
07:25 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
03.12.25 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
