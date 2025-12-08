Heidelberg Materials Aktie
|220,40EUR
|0,80EUR
|0,36%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
08.12.2025 07:25:21
Heidelberg Materials Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Heidelberg Materials angesichts des nahezu erreichten Kursziels von 233 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Kurzfristig sieht Analyst Anthony Codling nach der starken Outperformance der Baustoffaktien zunächst kaum Kurstreiber mehr, wie er am Montag schrieb./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EST
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform
Unternehmen:
Heidelberg Materials
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
233,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
218,80 €
Abst. Kursziel*:
6,49%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
220,40 €
Abst. Kursziel aktuell:
5,72%
Analyst Name::
Anthony Codling
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
