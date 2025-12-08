Heidelberg Materials Aktie

220,40EUR
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

08.12.2025 07:25:21

Heidelberg Materials Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Heidelberg Materials angesichts des nahezu erreichten Kursziels von 233 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Kurzfristig sieht Analyst Anthony Codling nach der starken Outperformance der Baustoffaktien zunächst kaum Kurstreiber mehr, wie er am Montag schrieb./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
233,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
218,80 € 		Abst. Kursziel*:
6,49%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
220,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,72%
Analyst Name::
Anthony Codling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

