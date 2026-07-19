Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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19.07.2026 14:00:00
heise+ | c’t-Story: Der Android von nebenan
Das elektronische Seelenleben künstlicher Hausgenossen kann ausgesprochen rätselhaft sein – und derlei Rätsel rufen bisweilen gewiefte Ermittler auf den Plan.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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