Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Investment-Tipp
|
08.12.2025 17:22:47
Henkel vz-Aktie-Analyse: Warburg Research bewertet mit Buy
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 94 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern erwirtschafte in einem schwierigen Umfeld solide Margen, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. In seinem Bewertungsmodell berücksichtigte er die Umsatzzahlen für das dritte Quartal sowie verhaltene Konjunkturaussichten.
Aktienauswertung: Die Henkel vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 17:06 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 67,94 EUR abwärts. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 35,41 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 231 370 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 ging es für die Aktie um 17,3 Prozent nach unten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Henkel vz wird am 11.03.2026 gerechnet.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
10:38
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
05.12.25
|Jefferies & Company Inc.: Hold-Note für Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
|
03.12.25
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
02.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.12.25
|Kaufen für Henkel vz-Aktie nach DZ BANK-Analyse (finanzen.at)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Dienstagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)