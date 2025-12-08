Henkel vz-Aktie-Analyse: Warburg Research bewertet mit Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 94 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern erwirtschafte in einem schwierigen Umfeld solide Margen, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. In seinem Bewertungsmodell berücksichtigte er die Umsatzzahlen für das dritte Quartal sowie verhaltene Konjunkturaussichten.

Aktienauswertung: Die Henkel vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 17:06 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 67,94 EUR abwärts. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 35,41 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 231 370 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 ging es für die Aktie um 17,3 Prozent nach unten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Henkel vz wird am 11.03.2026 gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.