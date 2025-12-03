Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Lohnender Henkel vz-Einstieg?
|
03.12.2025 10:04:23
DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr bedeutet
Henkel vz-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Henkel vz-Papier an diesem Tag bei 81,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 122,699 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Henkel vz-Papiers auf 68,68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 426,99 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 15,73 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Henkel vz eine Börsenbewertung in Höhe von 27,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
02.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.12.25
|Kaufen für Henkel vz-Aktie nach DZ BANK-Analyse (finanzen.at)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Dienstagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Handel in Frankfurt: DAX steigt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
01.12.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
01.12.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)