XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Henkel vz-Einstieg? 03.12.2025 10:04:23

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Henkel vz-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Henkel vz-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Henkel vz-Papier an diesem Tag bei 81,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 122,699 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Henkel vz-Papiers auf 68,68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 426,99 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 15,73 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Henkel vz eine Börsenbewertung in Höhe von 27,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten