DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Henkel vz-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Henkel vz-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Henkel vz-Papier an diesem Tag bei 81,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 122,699 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Henkel vz-Papiers auf 68,68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 426,99 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 15,73 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Henkel vz eine Börsenbewertung in Höhe von 27,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at