Henkel vz-Analyse: RBC Capital Markets stuft Henkel vz-Aktie mit Sector Perform ein

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Sector-Perform" belassen. Die Bewertung der Konsumgüterbranche werde insgesamt immer attraktiver, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihre negative Einschätzung beginne sich zu wandeln, zumal die Ergebnisse des ersten Quartals besser gewesen seien als in den Vorquartalen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 10:11 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 82,64 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 10,45 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 21 202 Stück. Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Anteilsschein um 16,3 Prozent nach oben. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

