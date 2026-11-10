HENSOLDT Aktie

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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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10.11.2026 08:04:38

Hensoldt will bis 2035 noch stärker wachsen

TAUFKIRCHEN/LONDON (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronikkonzern HENSOLDT traut sich angesichts der Aufrüstung der Nato-Staaten längerfristig noch stärkeres Wachstum zu. Bis 2035 strebt Hensoldt einen Umsatz von 10 Milliarden Euro an, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag zum Kapitalmarkttag in London mitteilte. Für 2026 peilt Hensoldt rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz an. Der Auftragseingang soll außerdem weiterhin deutlich stärker zulegen als der Umsatz.

Die bereits vor rund einem Jahr ausgerufenen Mittelfristziele konkretisierte Hensoldt. So peilt der Rüstungselektronikkonzern weiterhin einen Umsatz von 6 Milliarden Euro im Jahr 2030 an. Ein jährliches Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent wird allerdings bereits ab 2027 erwartet. Die Marge gemessen am bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bis 2030 von rund 19 Prozent um etwa 0,50 Prozentpunkte pro Jahr auf rund 21 Prozent steigen. Ansonsten bestätigte Hensoldt seine Ziele für das laufende Jahr./niw/jha/mis

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06.11.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
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