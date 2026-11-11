HENSOLDT Aktie
|86,34EUR
|2,46EUR
|2,93%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 100 auf 105 Euro aufgestockt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die neue Analystin Lucy Fitzgerald sieht den Spezialisten für Rüstungselektronik als "langfristigen Gewinner" in einer im Umbruch befindlichen Branche, wie sie am Dienstag nach dem Kapitalmarkttag schrieb. Die Taufkirchener hätten eines der attraktivsten Produktportfolios. Zudem habe der Kapitalmarkttag den Optimismus untermauert, dass das Unternehmen die nötigen Investitionen unternommen habe, um die erwartete Umsatzdynamik bis 2030 auch zu liefern. Auch für die Zeit danach ist Fitzgerald sehr zuversichtlich./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 22:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Overweight
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
83,56 €
|
Abst. Kursziel*:
25,66%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
86,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,61%
|
Analyst Name::
Lucy Fitzgerald
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDT
|
10.11.26
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
10.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
10.11.26
|ROUNDUP: Hensoldt will bis 2035 noch stärker wachsen - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
10.11.26
|Hensoldt will bis 2035 noch stärker wachsen (dpa-AFX)
|
10.11.26
|EQS-News: Kapitalmarkttag: HENSOLDT bestätigt Umsatzambition von 6 Milliarden Euro für 2030 und strebt 10 Milliarden Euro für 2035 an (EQS Group)
|
10.11.26
|EQS-News: Capital Markets Day: HENSOLDT confirms revenue ambition of 6 billion euros for 2030 and aims for 10 billion euros in 2035 (EQS Group)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
09.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
Analysen zu HENSOLDT
|06:33
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|87,24
|4,01%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:15
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:12
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:33
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|10.11.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.11.26
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.11.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.