NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.11.2026 02:25:33
Here's Why Nvidia Stock Crashed on Friday
Shares of Nvidia (NASDAQ:NVDA) plunged 14% on Friday following reports that the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) is investigating the tech titan's accounting practices.
Image source: Getty Images.
It's a challenging time to be an Nvidia shareholder. The dominant designer of artificial intelligence (AI) chips has shed more than a quarter of its value since Jensen Huang stepped down as CEO on Nov. 12.
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