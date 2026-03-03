Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
03.03.2026 13:00:00
Here's Why Oracle Stock Got Hammered Last Month
Oracle (NYSE: ORCL) declined 11.7% in March according to data from S&P Global Market Intelligence. The stock is down more than 23% in 2026 as I write. However, the key benchmark date is likely mid-September, when news of the $300 billion deal with OpenAI broke. The initial euphoria over the deal quickly faded, and Oracle's stock is down more than 54% since mid-September. Image source: Getty Images.The chart below shows Oracle's decline, and it's no coincidence that Microsoft (whose cloud computing business, Azure, has 45% of its backlog coming from OpenAI) is also a significant underperformer, while Alphabet (with minimal OpenAI exposure) is the outperforming hyperscaler.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
