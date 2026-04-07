ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Karl Keirstead verwies am Montag auf die Ernennung von Hilary Maxson, die zuvor bei Schneider Electric war, zur Finanzchefin beim US-Software-Konzern. Grundsätzlich hält er die Wahl für positiv und begrüßt Maxsons Erfahrung in einem Unternehmen von Oracles Größenordnung und Komplexität./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 15:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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