Oracle Aktie
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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Karl Keirstead verwies am Montag auf die Ernennung von Hilary Maxson, die zuvor bei Schneider Electric war, zur Finanzchefin beim US-Software-Konzern. Grundsätzlich hält er die Wahl für positiv und begrüßt Maxsons Erfahrung in einem Unternehmen von Oracles Größenordnung und Komplexität./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 15:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
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Unternehmen:
Oracle Corp.
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
$ 250,00
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 145,54
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Abst. Kursziel*:
71,77%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 145,54
|
Abst. Kursziel aktuell:
71,77%
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Analyst Name::
Karl Keirstead
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KGV*:
-