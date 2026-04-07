Oracle Aktie

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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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07.04.2026 10:13:56

Oracle Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Karl Keirstead verwies am Montag auf die Ernennung von Hilary Maxson, die zuvor bei Schneider Electric war, zur Finanzchefin beim US-Software-Konzern. Grundsätzlich hält er die Wahl für positiv und begrüßt Maxsons Erfahrung in einem Unternehmen von Oracles Größenordnung und Komplexität./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 15:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 145,54 		Abst. Kursziel*:
71,77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 145,54 		Abst. Kursziel aktuell:
71,77%
Analyst Name::
Karl Keirstead 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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