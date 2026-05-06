Oracle Aktie

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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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06.05.2026 08:44:43

Oracle Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Raimo Lenschow urteilte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, bei dem US-Softwareriesen sei zuletzt viel über KI-Gegenwind debattiert worden. Er glaubt, dass die Richtung angesichts der deutlich steigenden Zahlen weiter nach oben geht./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 240,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 185,35 		Abst. Kursziel*:
29,48%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 185,35 		Abst. Kursziel aktuell:
29,48%
Analyst Name::
Raimo Lenschow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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