LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Raimo Lenschow urteilte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, bei dem US-Softwareriesen sei zuletzt viel über KI-Gegenwind debattiert worden. Er glaubt, dass die Richtung angesichts der deutlich steigenden Zahlen weiter nach oben geht./rob/tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:47 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.