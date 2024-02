Hohe Zinsen bescheren Großbank Santander Rekordgewinn

MADRID (dpa-AFX) - Der starke Anstieg der Zinsen hat der spanischen Großbank Santander im abgelaufenen Jahr einen Rekordgewinn eingebracht. Unter dem Strich verdiente das Institut knapp 11,1 Milliarden Euro und damit 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Madrid mitteilte. Das war noch mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Für das neue Jahr peilt Bankchefin Ana Botín einen weiteren Anstieg der Erträge an. Zugleich soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital von zuletzt 15,1 Prozent auf 16 Prozent steigen.

Im vergangenen Jahr wuchs der Zinsüberschuss der Bank um zwölf Prozent auf 43,3 Milliarden Euro. Die gesamten Erträge stiegen in diesem Zuge um zehn Prozent auf 57,4 Milliarden Euro. Allerdings legte die Bank fast ein Fünftel mehr Geld für drohende Kreditausfälle zurück als im Vorjahr.

Im laufenden Jahr will das Management die Erträge um einen mittleren einstelligen Prozentsatz steigern. Eine stärkere Digitalisierung soll dazu beitragen, dass die Kosten der Bank einen noch geringeren Teil der Einnahmen aufzehren. War das Verhältnis von Kosten zu Erträgen zuletzt von 45,8 auf 44,1 Prozent gefallen, will Botín es im Jahr 2024 auf unter 43 Prozent drücken./stw/lew/stk