Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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31.03.2026 02:00:00

How Much Further Could Tesla Stock Fall?

It has been a painful start to 2026 for Tesla (NASDAQ: TSLA) investors. With shares trading at about $356 as of this writing, the company has lost more than a fifth of its value since the start of the year.A decline of this magnitude might look like a tempting entry point. But is this pullback a genuine buying opportunity, or could shares of the electric-car maker fall even further? Ultimately, I think a strong case could be made for the stock going significantly lower.The growth stock's valuation is expensive no matter how you look at it -- and the core business is showing signs of real financial strain.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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