Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
31.03.2026 02:00:00
How Much Further Could Tesla Stock Fall?
It has been a painful start to 2026 for Tesla (NASDAQ: TSLA) investors. With shares trading at about $356 as of this writing, the company has lost more than a fifth of its value since the start of the year.A decline of this magnitude might look like a tempting entry point. But is this pullback a genuine buying opportunity, or could shares of the electric-car maker fall even further? Ultimately, I think a strong case could be made for the stock going significantly lower.The growth stock's valuation is expensive no matter how you look at it -- and the core business is showing signs of real financial strain.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
27.03.26
|Tesla-Aktie wird zum Roboter-Riesen: Musk gibt Startschuss für Optimus-Serie (finanzen.at)
|
27.03.26
|Tesla-Aktie tiefer: Staatsanwaltschaft sieht kein Anhaltspunkt für Anschuldigung gegen IG Metall (dpa-AFX)
|
27.03.26
|ROUNDUP 2/Ermittler: Kein Beleg für Tesla-Vorwurf gegen IG Metall (dpa-AFX)
|
27.03.26
|ROUNDUP/Ermittler: Kein Beleg für Tesla-Vorwurf gegen IG Metall (dpa-AFX)
|
26.03.26
|Tesla gegen Gewerkschafter: Behörden finden offenbar keine Aufnahme auf beschlagnahmtem Laptop (Spiegel Online)
|
25.03.26
|Tesla-Aktie im Visier: Wie UBTECH zum gefährlichsten Optimus-Jäger werden könnte (finanzen.at)
|
25.03.26
|ROUNDUP 2: IG Metall geht gegen Tesla-Betriebsratswahl vor (dpa-AFX)
|
25.03.26
|Tesla-Aktie dennoch stark: Gewerkschaft wirft Unternehmen Einschüchterung vor (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|26.03.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|310,00
|-1,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg im Blick: ATX und DAX schließen fester -- Wall Street schlussendlich uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Montag zuletzt stärker. Die US-Börsen bewegten sich auf unterschiedlichen Seiten der Nulllinie. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart vorwiegend auf tieferem Niveau.