Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
14.08.2026 15:53:00
HyperOS 4.0: Xiaomis neuer Android-Aufsatz mit iOS-Anleihen
Xiaomi hat den Android-Überzug HyperOS 4.0 vorgestellt und für erste Geräte in China als Beta veröffentlicht. Vor allem fällt die Anlehnung an iOS ins Auge.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
11.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
11.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
11.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.26
|FirstFT: Google shakes up AI leadership (Financial Times)
|
07.08.26
|FirstFT: Google shakes up AI leadership (Financial Times)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|296,60
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.