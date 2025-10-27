Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
27.10.2025 19:11:38
Hypoport kappt Umsatzprognose und bestätigt Gewinnziel
BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) kappt wegen schwächerer Geschäfte eines Gemeinschaftsunternehmens mit der Deutschen Bank (Deutsche Bank) seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Der Umsatz dürfte statt 640 Millionen nun nur noch mindestens 600 Millionen Euro erreichen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen überraschend am Montagabend in Berlin mit. Der Rohertrag soll mit mindestens 260 Millionen Euro ebenfalls etwas geringer ausfallen als die bisher erwarteten 270 Millionen Euro. Den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht der Vorstand aber weiterhin bei 30 bis 36 Millionen Euro.
Das Management schrieb von einer guten Geschäftsentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung. Beim Ableger Starpool, den Hypoport zusammen mit der Deutschen Bank betreibt, habe sich das Geschäft im Jahresverlauf hingegen immer weiter abgeschwächt.
Im dritten Quartal erzielte Hypoport nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 154 Millionen Euro, nach angepassten Zahlen rund elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Rohertrag stieg um 19 Prozent auf 67 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern legte um 120 Prozent auf 7,6 Millionen Euro zu. Die finalen Quartalszahlen will Hypoport wie geplant am 10. November veröffentlichen.
Die Aktie reagierte zuletzt nachbörslich auf Tradegate mit einem Kursverlust von 0,7 Prozent auf die Mitteilung./stw/ck
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten
|
09:29
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Investment-Note für Deutsche Bank-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK (finanzen.at)
|
29.10.25
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Hypoport SEmehr Analysen
|28.10.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|28.10.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|28.10.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|24.10.24
|Hypoport Hold
|Warburg Research
|24.07.24
|Hypoport Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12.03.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.01.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|14.11.23
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|31,11
|0,47%
|Hypoport SE
|128,60
|2,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.