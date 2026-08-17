Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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17.08.2026 11:58:37
Industry Comparison: Evaluating Amazon.com Against Competitors In Broadline Retail Industry
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Nachrichten zu Amazon
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14.08.26
|Sport-Investment von Jeff Bezos: Amazon-Aktie bewegt sich nach Liverpool-Einstieg kaum (dpa-AFX)
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13.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
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12.08.26
|The Amazon of used cars gets a balance sheet tune-up (Financial Times)
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11.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
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11.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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11.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
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|31.07.26
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|UBS AG
|31.07.26
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|DZ BANK
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|31.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|UBS AG
|31.07.26
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|RBC Capital Markets
|31.07.26
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Der ATX zeigt sich im Montagshandel kaum verändert. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.