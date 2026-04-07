Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Aktienbewertung 07.04.2026 09:48:06

Infineon-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein

Infineon-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Infineon-Papiers durch UBS AG-Analyst Francois-Xavier Bouvignies.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal dürfte solide ausgefallen sein und die Erwartungen übertreffen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag in seinem Ausblick auf die Zahlen des Chipherstellers. Eine Anhebung der Unternehmensziele hält er für wahrscheinlich, wenngleich dies kein Neubewertungstreiber sei.

Aktienbewertung im Detail: Die Infineon-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 09:32 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 39,05 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 15,25 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 302 527 Infineon-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für das Papier um 4,3 Prozent aufwärts. Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 06.05.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

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