Infineon Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal dürfte solide ausgefallen sein und die Erwartungen übertreffen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag in seinem Ausblick auf die Zahlen des Chipherstellers. Eine Anhebung der Unternehmensziele hält er für wahrscheinlich, wenngleich dies kein Neubewertungstreiber sei./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
Unternehmen:
Infineon AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
38,92 €
Abst. Kursziel*:
15,64%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
39,73 €
Abst. Kursziel aktuell:
13,28%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
KGV*:
-
Analysen zu Infineon AG
|08:56
|Infineon Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
