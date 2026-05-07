Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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07.05.2026 12:27:53

Infineon Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 45 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Chipkonzern komme der Zyklus schneller als erwartet in die Gänge, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies veranlasse ihn zu höheren Schätzungen. Er sieht aber weiterhin nur begrenztes Potenzial, was die KI-bezogenen Umsätze für das Jahr 2027 betrifft. Diese seien derzeit maßgeblich für die Aktie./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
61,26 € 		Abst. Kursziel*:
-0,42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
59,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,13%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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