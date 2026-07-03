Infineon Aktie
|77,37EUR
|1,64EUR
|2,17%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 70 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Während Kapazitätsengpässe ein Hauptthema in der gesamten Halbleiter-Lieferkette seien, habe Infineon erklärt, ein Geschäft im Wert von 30 Milliarden Euro Umsatz stemmen könne, ohne einen neuen Reinraum zu errichten, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Insgesamt sei die Nachfrage solide./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
77,30 €
|
Abst. Kursziel*:
29,37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
77,37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,25%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
10:31
|EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start in Grün (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
02.07.26
|Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beendet die Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
02.07.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|10:38
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|02.07.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|10:38
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|02.07.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|10:38
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|77,24
|1,99%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:38
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|09:12
|RHI Magnesita Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:07
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:49
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:48
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:45
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08:43
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:41
|OMV Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:28
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07:49
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|07:26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:18
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:50
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:49
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:07
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|02.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.07.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research