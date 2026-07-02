Infineon Aktie
|77,79EUR
|-0,41EUR
|-0,52%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Mithilfe einer KI-gestützten Planung sowie einer Digitale-Zwillinge-Strategie könnte die neue Halbleiter-Produktionsstätte in Dresden binnen zwei bis drei Jahren ihre volle Auslastung erreichen, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Nachfrage aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Autobranche und Industrie bleibe robust, und bei hochmodernen Leistungschips gebe es weiterhin Engpässe. Der für den Standort angestrebte Umsatz von mehr als fünf Milliarden Euro erscheine angesichts starker Preise, eines günstigen Produktmix und einer höheren Kapitaleffizienz konservativ. Die Fabrik dürfte sowohl ein stärkeres Wachstum als auch eine Margenausweitung vorantreiben./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
96,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76,27 €
|
Abst. Kursziel*:
25,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
77,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,41%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
14:07
|Infineon-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: DAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11:52
|Neutral für Infineon-Aktie nach UBS AG-Analyse (finanzen.at)
|
10:58
|Infineon-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy (finanzen.at)
|
09:29
|Kaum Veränderungen: DAX zum Start stabil (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
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|Infineon Buy
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|11:01
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:06
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13:18
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:01
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:06
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13:18
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|78,03
|-0,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:52
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:50
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Continental Buy
|UBS AG
|13:21
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:19
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|Goldman Sachs Group Inc.
|13:18
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|12:55
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12:18
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11:05
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:01
|Infineon Neutral
|UBS AG
|11:01
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:57
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:56
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:53
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|10:53
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|10:52
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:51
|adidas Buy
|UBS AG
|10:48
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:20
|Hermès Neutral
|UBS AG
|10:16
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|10:15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:14
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|10:12
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|10:11
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|10:08
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|10:07
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10:04
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:54
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|09:44
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:42
|KRONES Buy
|Warburg Research
|09:41
|grenke Buy
|Warburg Research
|09:05
|Nokia Neutral
|UBS AG
|08:23
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|07:29
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|07:28
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|07:15
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:04
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:48
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.