Infineon Aktie

77,79EUR -0,41EUR -0,52%
Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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02.07.2026 13:18:17

Infineon Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Mithilfe einer KI-gestützten Planung sowie einer Digitale-Zwillinge-Strategie könnte die neue Halbleiter-Produktionsstätte in Dresden binnen zwei bis drei Jahren ihre volle Auslastung erreichen, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Nachfrage aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Autobranche und Industrie bleibe robust, und bei hochmodernen Leistungschips gebe es weiterhin Engpässe. Der für den Standort angestrebte Umsatz von mehr als fünf Milliarden Euro erscheine angesichts starker Preise, eines günstigen Produktmix und einer höheren Kapitaleffizienz konservativ. Die Fabrik dürfte sowohl ein stärkeres Wachstum als auch eine Margenausweitung vorantreiben./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
76,27 € 		Abst. Kursziel*:
25,87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
77,79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,41%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 78,03 -0,22% Infineon AG

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13:19 Renault Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:18 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
12:57 BMW Outperform Bernstein Research
12:55 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
12:55 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
12:55 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
12:18 adidas Kaufen DZ BANK
11:05 STMicroelectronics Buy UBS AG
11:01 Infineon Neutral UBS AG
11:01 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:57 Richemont Buy UBS AG
10:56 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:54 Ferrari Buy UBS AG
10:53 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
10:53 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
10:52 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:51 adidas Buy UBS AG
10:48 PUMA Neutral UBS AG
10:20 Hermès Neutral UBS AG
10:16 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
10:15 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
10:14 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
10:12 EssilorLuxottica Buy UBS AG
10:11 Nike Overweight Barclays Capital
10:08 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
10:07 ASOS Buy Deutsche Bank AG
10:06 Infineon Buy Deutsche Bank AG
10:05 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
10:04 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
09:54 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
09:53 Continental Buy Deutsche Bank AG
09:53 Symrise Buy Deutsche Bank AG
09:44 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
09:44 adidas Outperform RBC Capital Markets
09:42 KRONES Buy Warburg Research
09:41 grenke Buy Warburg Research
09:05 Nokia Neutral UBS AG
08:23 Bayer Buy Deutsche Bank AG
07:29 Hermès Outperform RBC Capital Markets
07:28 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
07:16 HUGO BOSS Neutral UBS AG
07:15 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
07:04 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
06:56 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
06:48 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
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