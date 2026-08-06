Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Aktie bewertet
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06.08.2026 13:28:48
Infineon-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon nach Quartalszahlen von 61 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz der weiter starken Nachfrage im KI-Bereich seien die Zahlen hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Grund dafür dürfte ein weniger günstiger Profitabilitätsausblick, bedingt durch den wachsenden Wettbewerbsdruck in China, gewesen sein.
Aktienbewertung im Detail: Die Infineon-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 13:12 Uhr ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 59,75 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 7,11 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 087 014 Infineon-Aktien. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 59,6 Prozent. Am 10.11.2026 dürfte Infineon die Bilanz für Q4 2026 veröffentlichen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 18:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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