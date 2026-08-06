Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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06.08.2026 07:22:58

Infineon Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die vom Chiphersteller avisierte Segmentmarge im vierten Geschäftsquartal sei niedriger als erwartet und für die Investoren mithin eine Enttäuschung, schrieb Tammy Qiu am Mittwoch. Dies gelte erst recht nach guten Nachrichten von Herstellern analoger Halbleiter./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
60,52 € 		Abst. Kursziel*:
65,23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
59,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
68,78%
Analyst Name::
Tammy Qiu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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