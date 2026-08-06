HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die vom Chiphersteller avisierte Segmentmarge im vierten Geschäftsquartal sei niedriger als erwartet und für die Investoren mithin eine Enttäuschung, schrieb Tammy Qiu am Mittwoch. Dies gelte erst recht nach guten Nachrichten von Herstellern analoger Halbleiter./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:39 / GMT

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