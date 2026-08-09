Infineon Aktie

62,59EUR 2,69EUR 4,49%
Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.08.2026 10:54:01

Infineon Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Der im Vergleich zum Vorquartal um 5 auf 30 Milliarden Euro gestiegene Auftragsbestand spiegele die Investitionen der Kunden in Künstliche Intelligenz wider, schrieb David Dai in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Auch die Prognosen des Chip-Herstellers für die Preise seien stark./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:57 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
102,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
60,00 € 		Abst. Kursziel*:
70,00%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
62,59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62,97%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

mehr Analysen
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 62,59 4,49% Infineon AG

Aktuelle Aktienanalysen

07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 VINCI Kaufen DZ BANK
07.08.26 Boeing Kaufen DZ BANK
07.08.26 Novo Nordisk Halten DZ BANK
07.08.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Österreichische Post Underweight Barclays Capital
07.08.26 SUSS MicroTec Verkaufen DZ BANK
07.08.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Allianz Kaufen DZ BANK
07.08.26 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Tesla Neutral UBS AG
07.08.26 Symrise Kaufen DZ BANK
07.08.26 LANXESS Halten DZ BANK
07.08.26 Aurubis Halten DZ BANK
07.08.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 IONOS Overweight Barclays Capital
07.08.26 Springer Nature Overweight Barclays Capital
07.08.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
07.08.26 Fraport Equal Weight Barclays Capital
07.08.26 Diageo Overweight Barclays Capital
07.08.26 Ahold Delhaize Equal Weight Barclays Capital
07.08.26 RENK Kaufen DZ BANK
07.08.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
07.08.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Merck Market-Perform Bernstein Research
07.08.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 Merck Kaufen DZ BANK
07.08.26 Kontron Kaufen DZ BANK
07.08.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
07.08.26 IONOS Neutral UBS AG
07.08.26 Allianz Neutral UBS AG
07.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Henkel vz. Sell Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 KSB Buy Warburg Research
07.08.26 Kontron Buy Warburg Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen