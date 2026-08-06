Infineon Aktie

59,25EUR -1,36EUR -2,24%
Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.08.2026 07:24:00

Infineon Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Overweight" belassen. Der schwache Margenausblick sei eher dem "Management der Erwartungen" geschuldet als Zeichen echter Ermattung, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Die dynamischen KI-Trends hielten die Anlagestory am Laufen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 20:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Overweight
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
60,52 € 		Abst. Kursziel*:
58,63%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
59,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62,03%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten