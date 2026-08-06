Infineon Aktie
|59,25EUR
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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Overweight" belassen. Der schwache Margenausblick sei eher dem "Management der Erwartungen" geschuldet als Zeichen echter Ermattung, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Die dynamischen KI-Trends hielten die Anlagestory am Laufen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 20:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Overweight
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
96,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
60,52 €
|
Abst. Kursziel*:
58,63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
59,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,03%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
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