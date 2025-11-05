Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 13:31:25

Infineon und SolarEdge kooperieren zur Weiterentwicklung hocheffizienter Energieinfrastruktur für KI-Rechenzentren

München, Deutschland und Milpitas, Kalifornien  5. November 2025  Die Infineon Technologies AG, ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Energiesysteme, und SolarEdge Technologies, Inc., ein führendes Unternehmen für intelligente Energielösungen, geben heute eine Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung der Solid-State-Transformer (SST)-Plattform von SolarEdge für die nächste Generation von KI- und Hyperscale-Rechenzentren bekannt. Der Fokus der Kooperation liegt auf dem gemeinsamen Design, der Optimierung und Validierung eines modularen 2-5 Megawatt (MW) SST-Bausteins, der die fortschrittliche Siliziumkarbid (SiC)-Schalttechnologie von Infineon mit der bewährten Leistungsumwandlungs- und Steuerungstopologie von SolarEdge kombiniert. Das Ergebnis ist eine Stromumwandlungs-Effizienz von über 99 Prozent, das den globalen Wandel hin zu hocheffizienter, DC-basierter Rechenzentrumsinfrastruktur unterstützt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AGmehr Analysen

07.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Infineon Outperform Bernstein Research
23.10.25 Infineon Outperform Bernstein Research
13.10.25 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
10.10.25 Infineon Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 33,08 -2,35% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 32,60 -2,40% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen