Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
05.11.2025 13:31:25
Infineon und SolarEdge kooperieren zur Weiterentwicklung hocheffizienter Energieinfrastruktur für KI-Rechenzentren
München, Deutschland und Milpitas, Kalifornien 5. November 2025 Die Infineon Technologies AG, ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Energiesysteme, und SolarEdge Technologies, Inc., ein führendes Unternehmen für intelligente Energielösungen, geben heute eine Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung der Solid-State-Transformer (SST)-Plattform von SolarEdge für die nächste Generation von KI- und Hyperscale-Rechenzentren bekannt. Der Fokus der Kooperation liegt auf dem gemeinsamen Design, der Optimierung und Validierung eines modularen 2-5 Megawatt (MW) SST-Bausteins, der die fortschrittliche Siliziumkarbid (SiC)-Schalttechnologie von Infineon mit der bewährten Leistungsumwandlungs- und Steuerungstopologie von SolarEdge kombiniert. Das Ergebnis ist eine Stromumwandlungs-Effizienz von über 99 Prozent, das den globalen Wandel hin zu hocheffizienter, DC-basierter Rechenzentrumsinfrastruktur unterstützt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.