Infineon Aktie
|34,11EUR
|-0,53EUR
|-1,53%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 49 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. David Dai hob am Montag hervor, dass das Geschäft mit KI-Servern im Geschäftsjahr 2026 der klare Wachstumstreiber für den Chipkonzern sein sollte. Für den Moment glaubt er angesichts jüngster Branchenerkenntnisse, dass die Geschäfte mit Automobil- und Industrie-Halbleitern jeweils ihren Tiefpunkt erreicht haben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 20:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 21:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
34,67 €
|
Abst. Kursziel*:
38,43%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
34,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,72%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
03.11.25
|EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
31.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
30.10.25
|Verluste in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
30.10.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt ab (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)