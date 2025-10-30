Intel Aktie

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

30.10.2025 01:45:00

Intel Gets a Much-Needed Win

Computing pioneer Intel (NASDAQ: INTC) began 2025 with two simple goals: find a leader and find some cash. In March, it found its leader when it hired new CEO Lip-Bu Tan. And during the third quarter of 2025, Tan found the cash.On Aug. 18, Intel got a $2 billion investment from Japan's SoftBank Group. Then on Aug. 22, it got a $5.7 billion investment from the U.S. government. And finally on Sept. 18, Nvidia got in on the action with a $5 billion investment in Intel of its own.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
