Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
30.10.2025 01:45:00
Intel Gets a Much-Needed Win
Computing pioneer Intel (NASDAQ: INTC) began 2025 with two simple goals: find a leader and find some cash. In March, it found its leader when it hired new CEO Lip-Bu Tan. And during the third quarter of 2025, Tan found the cash.On Aug. 18, Intel got a $2 billion investment from Japan's SoftBank Group. Then on Aug. 22, it got a $5.7 billion investment from the U.S. government. And finally on Sept. 18, Nvidia got in on the action with a $5 billion investment in Intel of its own.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intel Corp.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.10.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite stärker (finanzen.at)
|
28.10.25
|Zuversicht in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.10.25
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
28.10.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start zu (finanzen.at)
|
28.10.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)