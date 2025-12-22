Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Lohnende Intel-Investition?
|
22.12.2025 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Intel-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 34,73 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,879 Intel-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.12.2025 106,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,82 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 6,02 Prozent.
Intel wurde am Markt mit 176,19 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com
