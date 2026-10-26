NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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26.10.2026 23:00:01
Intel vs. Nvidia: Flat Trends vs. Rapid Expansion in Revenue
Intel (NASDAQ:INTC) primarily earns revenue by manufacturing advanced computing processors and technological solutions for client devices and data centers.
It recently commenced the complex installation of specialized production tools at a brand-new manufacturing facility in Arizona and concurrently faced a major lawsuit before the U.S. Supreme Court concerning the administrative management of its internal employee retirement investment plans.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) primarily earns revenue by selling advanced graphics processors and computational networking solutions for high-performance computing operations.
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