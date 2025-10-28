Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

28.10.2025 18:02:26

Investition von einer Milliarde: Rheinmetall errichtet in Bulgarien neues Munitionswerk

Europas Bedarf an Munition steigt. Rheinmetall will zwar liefern, hat jedoch im Moment nicht die Kapazität. In Bulgarien geht der Dax-Konzern deshalb jetzt eine neue Partnerschaft ein, um bald mehr Geschosse und Treibladungen produzieren zu können.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Rheinmetall AG

Analysen zu Rheinmetall AG

29.10.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.10.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
