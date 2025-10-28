Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
28.10.2025 18:02:26
Investition von einer Milliarde: Rheinmetall errichtet in Bulgarien neues Munitionswerk
Europas Bedarf an Munition steigt. Rheinmetall will zwar liefern, hat jedoch im Moment nicht die Kapazität. In Bulgarien geht der Dax-Konzern deshalb jetzt eine neue Partnerschaft ein, um bald mehr Geschosse und Treibladungen produzieren zu können.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
