Rheinmetall Aktie

1 741,00EUR -1,50EUR -0,09%
Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

06.01.2026 11:33:18

Rheinmetall Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 2385 auf 2290 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der geplante Verkauf des zivilen Geschäfts sei zu begrüßen, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als fokussierter Anbieter von Verteidigungstechnik dürfte das Rüstungsunternehmen mittelfristig noch attraktivere Wachstumsraten aufweisen. Die Bewertung sei attraktiv./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:38 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:42 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Kaufen
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
1 783,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
1 742,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

