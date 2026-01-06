Rheinmetall Aktie
|1 741,00EUR
|-1,50EUR
|-0,09%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 2385 auf 2290 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der geplante Verkauf des zivilen Geschäfts sei zu begrüßen, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als fokussierter Anbieter von Verteidigungstechnik dürfte das Rüstungsunternehmen mittelfristig noch attraktivere Wachstumsraten aufweisen. Die Bewertung sei attraktiv./mf/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:38 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:42 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Kaufen
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
1 783,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
1 742,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
