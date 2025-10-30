Investment-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Der Kurseinbruch nach den endgültigen Quartalszahlen sei schwer zu erklären und nicht gerechtfertigt, schrieb Adam Cochrane in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Es gebe lediglich geringfügige Belastungsfaktoren. Das größte Problem sei ein gewisses Antriebsvakuum bis zum Jahresausblick 2026 im März.

Um 12:48 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 165,70 EUR nach oben. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 68,98 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 511 910 adidas-Aktien. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2025 29,4 Prozent. Experten rechnen am 11.03.2026 mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025.

