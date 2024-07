Investment-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Neue Analyse von Goldman Sachs Group Inc.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Resultate des Autobauers seien insgesamt erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings sei das obere Ende der 2024er- Zielspanne für die Marge im Autogeschäft gekappt worden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 12:27 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 63,15 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 33,02 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 1 277 408 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9,4 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2024 erfolgen.

